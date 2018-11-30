Крупный пожар произошел на территории строительного магазина в Керчи

В Керчи произошел пожар на территории складов большого строительного магазина «Новая площадь». Возгорание настолько сильное, что столб дыма от него видно из нескольких районов города. Сноп полыхающего огня сняли на видео очевидцы и выложили в соцсети.

Все люди из магазина эвакуированы, на месте происшествия работают пожарные.

Как отмечено на сайте МЧС по республике Крым, к ликвидации пожара привлечено 29 человек и 8 единиц техники. По данным радиостанции Керчь.FM, в тушении возгорания задействованы все дежурные пожарные машины. Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров.