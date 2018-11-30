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Сын Талькова рассказал правду о своем «задержании в нетрезвом виде»

Василиса Морозова
14:10 30.11.2018
Игорь Тальков-младший опроверг сообщения в российских СМИ о своем задержании из-за вождения в нетрезвом состоянии.
Видео: igor_talkov, Instagram

Сын популярного музыканта Игорь Тальков-младший опубликовал видеоответ на сообщения в СМИ о том, что он был якобы задержан сотрудниками ГИБДД по Москве за вождение в нетрезвом виде.

По словам музыканта, он не употребляет алкоголь уже почти пять лет. Тальков признал, что его действительно задержали, однако он всего лишь отказался сдавать кровь на проверку.

«Не совсем доброе утро, узнал, что в Интернете всякая фигня про меня. Все, кто меня знают, знают, что я не пью с 2014 года. Меня действительно тормознули и я отказался ехать сдавать кровь», - пояснил он.

Игорь Тальков отметил, что на дороге сотрудники Автоинспекции нередко тормозят его автомобиль, поэтому он устал от постоянных проверок.

«Отказался принципиально, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, обыскивают, постоянно меня тормозят, просят пописать. Я просто устал от этого и решил себе немножечко жизнь испортить. Видимо, им все это не понравилось. Я не знаю, откуда это все пошло и как с этим разбираться», - сказал он.

Музыкант посетовал, что попадает в прессу только из-за какой-то клеветы, а не когда делает полезные заявления, либо занимается творчеством.

«Жаль, когда напишешь песню, об этом никто никогда не скажет, не напишет. Когда сделаешь что-то полезное, то это никто не освещает. А когда какая-то грязь появляется, клевета, то сразу это все подхватывают. Делайте выводы о наших средствах массовой деградации», - заключил музыкант.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Игорю Талькову-младшему грозит тюремный срок за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

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