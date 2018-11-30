СМИ: Причастность всех полицейских к изнасилованию дознавателя в Уфе доказала экспертиза

Трое бывших работников полиции Уфы, которые подозревались в совершении изнасилования своей 23-летней коллеги, больше не имеют алиби. Как сообщил Telegram-канал Mash, причастность всех трех мужчин подтвердила ДНК-экспертиза.

Позже источник в правоохранительных органах подтвердил порталу Lenta.ru, что эксперты нашли ДНК всех троих обвиняемых на теле потерпевшей. Это подтверждает, что факт изнасилования действительно имел место быть.

Ранее сообщалось о якобы наличии алиби у уфимских правоохранителей Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, подозреваемых в преступлении. Об этом заявлял их адвокат.

Напомним, по факту изнасилования девушки-дознавателя ее тремя коллегами возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в ночь на 30 октября 2018 года. Кировский районный суд Уфы арестовал фигурантов и определил им меру пресечения в виде содержания в СИЗО.