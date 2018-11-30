Сбербанк подвергся мощнейшим кибератакам

Сбербанк подвергся шести хакерских атак «беспрецедентной мощности», которые проводились с помощью подмены одной программы под другую более чем со 100 серверов из шести стран.

Как рассказал зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов ТАСС, за последние дни Сбербанк подвергся DDoS-атакам не менее шести раз, одна из которых длилась около 27 минут. Причем хакеры провели их через спутник, чтобы использовать технологию скрытия адресов.

«По нашим оценкам, она осуществлялась весьма профессионально, в рамках этой атаки атакующий активно исследовал уровень нашей защиты. На ресурсы банка эти атаки не повлияли», - пояснил он.

Кузнецов заявил, что эти атаки вызвали у правления банка «определенное беспокойство». Поэтому Сбербанк уже передал необходимые документы и материалы по инцидентам в государственные органы. Однако заверил, что технологии банка позволили успешно отразить все атаки.

«Если бы такие атаки были осуществлены на серверы другой компании, последствия могли бы быть значительными», - отметил зампредправления банка.

По словам Кузнецова, в нынешнем году на системы Сбербанка было совершено почти 70 кибератак.

