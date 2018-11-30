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Жителям многоэтажек могут запретить постоянные парковки под окнами

Екатерина ГАБЕЛЬ
13:49 30.11.2018
Согласно нормам, жильцы не могут оставлять свои автомобили под окнами постоянно, а вот их гости ненадолго могут припарковаться во дворе.
Жителям многоэтажек могут запретить постоянные парковки под окнами
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Вокруг стоянок возле домов назревает очередной конфликт. Верховный суд указал на то, что места для автомобилей, организованные под окнами могут использовать только жильцов. То есть большую часть времени эти места должны пустовать, тем самым жители будут избавлены от выхлопных газов. Дело в том, что использование таким образом парковочных мест прописано в нормах СанПина. Только, де-факто, их никто не исполняет.

Началось все весьма прозаично: некий неравнодушный гражданин подал жалобу в суд на нормы СанПина, которые запрещают организовывать во дворах парковки иные, кроме гостевых. ВС дважды отказывал в удовлетворении требований, заявленных в иске, аргументировав это тем, что эти нормы опираются на иные документы, которые имеют большую юридическую силу. Собственно, речь идет о величине санитарных разрывов между фасадами домов и началом этих самых стояночных мест. То есть если они не соблюдены, то страдает качество атмосферного воздуха. Грубо говоря, жильцы дома дышат выхлопными газами, и им это не нравится. Такая ситуация и идет в разерез с нормами СанПина, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ФЗ «Об охране окружающей среды».  До этого места все объяснимо.

Плюс ко всему, по мнению ВС такое близкое расположение автомобилей у домов снижает «антитеррористическую защищенность жильцов». Встает вопрос в таком случае: «а что помешает якобы гостю снизить эту самую защищенность своим присутствием на ГОСТЕВОЙ стоянке?». Получается, что нормы СанПина о запрете организации во дворе каких-либо стоянок кроме гостевых по сути противоречат ФЗ «О противодействии терроризму».  Но это еще не все.

Встает вопрос: «что же все-таки имеет в виду ВС?» Потому что в правилах дорожного движения и в Градостроительном кодексе есть два определения: парковки и стоянки. И это все-таки совершенно разные пространства.

Согласно определению, которое приведено в Градостроительном кодексе РФ, парковка является принадлежностью автомобильной дороги, подэстакадных или мостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий строений или сооружений, создаётся как элемент их благоустройства и выполняет вспомогательную роль по организованной стоянке транспортных средств.

Автостоянкой же называют специально предназначенные для хранения автомототранспортных средств отдельная открытая площадка, здание, сооружение, а также часть здания или сооружения. Это определение прописано в «Правилах оказания услуг автостоянок». Там же есть приписка о том, что для разрешения споров о определении некой территории под парковку или стоянку суд должен руководствоваться конкретными обстоятельствами дела.

В таком случае, если нельзя организовывать иную автостоянку под домом кроме гостевой, то в таком случае, как быть, если мы имеем дело с парковкой?

Понятно, что автовладельцы, в случае запрета парковаться под окнами своих домов, останутся не очень довольны. И городу грозит второй эпизод гаражно-стояночных войн.

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