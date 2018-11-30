Польша и Британия инициировали ужесточение антироссийских санкций ЕС

Польские и британские власти стали инициаторами нового ужесточения санкций Евросоюза, направленных против России, заявил дипломатический источник в Брюсселе агентству РИА Новости.

«Польша и Великобритания при поддержке Швеции и стран Балтии инициировали наложение на РФ дополнительных ограничительных мер в связи с инцидентом (в Керченском проливе)», - отметил источник.

Ранее немецкие СМИ писали, что Германия и Франция выступили в Брюсселе против новых антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе. Берлин и Париж посчитали преждевременным наложение на РФ новых ограничений. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, инцидент в Керченском проливе не поменяет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества России и ЕС — «Северному потоку-2».

В Москве инцидент в Керченском проливе считают провокацией, отмечая, что среди экипажа украинских кораблей были два сотрудника СБУ. Как отметили в МИД России, украинский лидер Петр Порошенко «в стремлении сохранить за собой власть втягивает страну в очередную авантюру», а также пытается перенести президентские выборы, которые должны состояться в марте 2019 года.