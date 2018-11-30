Зампред ЦБ РФ Торшин ушел на пенсию

Заместитель председателя Центрального Банка России, статс-секретарь Александр Торшин, покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом стало известно из сообщения регулятора.

Свою последнюю должность Торшин занимал с января 2015 года. До этого, с 1999 по 2001 годы, он был заместителем гендиректора государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций». После чего, с 2001 по 2015 годы, являлся членом Совфеда. При этом он был избран первым заместителем председателя СФ.

27 ноября Александру Торшину исполнилось 65 лет.