Девять человек пострадали при ДТП с участием автобуса и фуры в Екатеринбурге

СК начал доследственную проверку по факту аварии с участием автобуса в Екатеринбурге, в результате которого пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета по Свердловской области.

Как рассказал «Звезде» руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, сведения об аварии поступили в дежурную часть около 12.00 по местному времени. По словам Горелых, автобус въехал в пустую фуру, которая стояла на обочине, ее водитель пошел на обед. В результате удара пострадали как минимум девять пассажиров автобуса, в том числе один ребенок - девочка 2002 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу.

«Организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса России (“оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”), - сказано в сообщении следствия.

Следователями устанавливаются условия и причины, которые способствовали произошедшему инциденту, с целью принятия профилактических мер для того, чтобы впредь не допустить подобных происшествий, говорится на сайте СУСК по Свердловской области.