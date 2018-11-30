МИД РФ: Порошенко втянул Украину в чреватую катастрофой авантюру

Украинский лидер Петр Порошенко в попытках удержать власть в своих руках, втягивает Украину в авантюру, чреватую катастрофическими последствиями, заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Она отметила, что в Москве воспринимают происходящее в Незалежной как «очередной тревожный сигнал того, что ситуация в стране развивается по конфронтационному пути».

Как подчеркнула Захарова, Россия призывает ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие организации обратить внимание на угрозу раскручивания силового сценария, удручающее положение дел с правами человека на Украине.

«Предупреждаем Запад о крайней опасности затеи Порошенко, который в стремлении сохранить за собой власть втягивает страну в очередную авантюру, которая чревата катастрофическими последствиями для Украины и в целом европейской безопасности», — добавила представитель МИД России.

По словам дипломата, украинские силовики теперь будут наделены исключительными полномочиями вплоть до применения силы без суда и следствия, что представляет серьезную угрозу разрастания гражданского конфликта в стране.

Напомним, 29 ноября на Украине вступил в силу закон о введении в стране военного положения на 30 дней. Вслед за этим Киев запретил въезд на Украину российским мужчинам от 16 до 60 лет. Как уточнил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, исключением для допуска являются гуманитарные цели, например похороны.