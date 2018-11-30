СБУ проводит обыск в доме наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины начали обыскивать дом наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла.

Обыск проводится в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды, о чем сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в СБ Украины. Митрополиту Павлу инкриминируется статья 161 УК Украины «о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».

При этом сам митрополит Павел (Лебедь) на брифинге 29 ноября рассказал журналистам, что в отношении него возбуждено несколько дел под грифом «секретно».

До того, как СБУ приступило к обыску в доме священнослужителя, представители Министерства культуры Украины 28 ноября начали описывать имущество и мощи в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Процедура проводится в Ближних или Антониевых пещерах.