Украинский артист балета Полунин получил гражданство РФ

Артист балета украинского происхождения Сергей Полунин опубликовал в Instagram фотографию российского паспорта, подтвердив, что теперь стал гражданином РФ.

«Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России», - отметил танцор.

Полунин подчеркнул, что рад принять позицию против «бессовестных людей, создающих революции и войны на Украине и в Грузии».

Ранее Сергей Полунин опубликовал фотографию со своей татуировкой на груди – портретом президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что «любовь победит все», а он таким образом, поддерживает Россию.

Сергей Полунин родился в украинском Херсоне в 1989 году. Артисту балета посчастливилось работать ведущим солистом Королевского балета в Лондоне, солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин также снялся в фильмах «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Красный воробей» и «Щелкунчик и четыре королевства».

