Аномальный туман почти полностью скрыл китайский город: видео

В густую белую пелену погрузился китайский город Нанкин из-за аномального тумана. Уникальные кадры удалось получить с беспилотного аппарата, запущенного над городом.

Все строения и люди в городе скрылись, над ним видны только верхушки высотных зданий. При этом видео было сделано с аппарата, летевшего на высоте около 400 метров.

Как отмечает Daily Mail, видимость в Нанкине упала до 50 метров. Метеорологическое бюро объявило красный уровень опасности. Отменены авиарейсы.