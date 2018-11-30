«Это не шутка»: эксперт пояснил, как Порошенко имитирует военное положение на Украине

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал «Звезде», что киевская власть должна как-то оправдать введение военного положения на Украине и предпринять хоть какие-то действия, чтобы доказать, что это не шутка.

«Это оправдание того, что у них военное положение. Президент должен как-то продемонстрировать, что это не шутка, а что это серьезно. Сейчас "русских не будем пускать", будет контроль за транзитом машин. Это все имитация военного положения. Иного нельзя было ожидать», - уверен эксперт.

По словам Погребинского, Порошенко делает все, чтобы перенести или отменить президентские выборы.

«После истории с корабликами президент пытается отменить или перенести выборы, объявил военное положение, которое поддержали. Это такой вариант военного положения super light. Теперь надо как-то оправдывать», - отметил он.

Эксперт полагает, что Киев не остановится на этом и будет предпринимать новые шаги, чтобы доказать мировой общественности, что все «взаправду».

«Будут еще какие-то шаги. Я не исключаю, что они отменят железнодорожное сообщение с Москвой. Они находятся в безвыходном положении. Нет иного способа, кроме как показывать, что это у нас не шутка», - подытожил Погребинский.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко запретил въезд на Украину мужчинам от 16 до 60 лет. Это случилось вслед за введением военного положения в ряде областей в стране.