Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины ТЕГИ

«Это не шутка»: эксперт пояснил, как Порошенко имитирует военное положение на Украине

Василиса Морозова
11:38 30.11.2018
Киев будет пытаться оправдать введение военного положения на Украине и будет предпринимать новые действия против России, уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Фото: dpsu.gov.ua

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал «Звезде», что киевская власть должна как-то оправдать введение военного положения на Украине и предпринять хоть какие-то действия, чтобы доказать, что это не шутка.

«Это оправдание того, что у них военное положение. Президент должен как-то продемонстрировать, что это не шутка, а что это серьезно. Сейчас "русских не будем пускать", будет контроль за транзитом машин. Это все имитация военного положения. Иного нельзя было ожидать», - уверен эксперт.

По словам Погребинского, Порошенко делает все, чтобы перенести или отменить президентские выборы.

«После истории с корабликами президент пытается отменить или перенести выборы, объявил военное положение, которое поддержали. Это такой вариант военного положения super light. Теперь надо как-то оправдывать», - отметил он.

Эксперт полагает, что Киев не остановится на этом и будет предпринимать новые шаги, чтобы доказать мировой общественности, что все «взаправду».

«Будут еще какие-то шаги. Я не исключаю, что они отменят железнодорожное сообщение с Москвой. Они находятся в безвыходном положении. Нет иного способа, кроме как показывать, что это у нас не шутка», - подытожил Погребинский.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко запретил въезд на Украину мужчинам от 16 до 60 лет. Это случилось вслед за введением военного положения в ряде областей в стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.11.2018, 19:38
Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
Дата30.11.2018, 07:30
Военные спутники Минобороны России успешно выведены на расчетную орбиту
Дата29.11.2018, 11:43
Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата30.11.2018, 11:00
Россия модернизирует реактивные системы залпового огня
Дата30.11.2018, 10:59
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
11:38 В стране и мире
Видео
«Это не шутка»: эксперт пояснил, как Порошенко имитирует военное положение на Украине
10:33 В стране и мире
Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переводят в СИЗО Москвы
09:04 В стране и мире
Сенат США осудил реакцию России на киевскую провокацию
00:19 В стране и мире
Видео
«Твиттерная антидипломатия»: в Госдуме отреагировали на отмену встречи Трампа с Путиным
20:23 В стране и мире
Видео
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об отмене встречи с Путиным
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:16 В стране и мире
Видео
Украина провела новые учения в Азовском море
10:59 Вопросы истории
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
10:44 В стране и мире
Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет
10:33 В стране и мире
Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переводят в СИЗО Москвы
08:08 В стране и мире
Видео
Река вышла из берегов и затопила поселки в Краснодарском крае
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Танки в «одесском метро» вызвали резонанс в Сети
Видео
СМИ: ПВО Сирии сбили израильский самолет на юге страны
В ЛНР погибла диверсионная группа ВСУ
Видео
В ГИБДД прокомментировали отмену знака «Шипы» на машинах
Видео
В Киеве отменили Новый год
Видео
«Такое военное положение войдет навеки в историю» - Баранец высмеял действия Порошенко
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.