Под Иркутском восемь вагонов сошли с рельсов: видео

Утром 30 ноября на подъездном пути необщего пользования в районе станции Братск в Иркутской области с рельсов сошли восемь вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

В результате происшествия пострадал один работник частного предприятия. В настоящее время по данному факту проводится проверка. На график движения поездов инцидент никак не повлиял.

Отмечается, что в связи со случившимся угрозы загрязнения окружающей среде нет.

