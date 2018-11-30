Украина провела новые учения в Азовском море

Украина сообщила о проведении очередных военных учений в акватории Азовского моря. Об этом сказано в заявлении пресс-центра штаба операции на странице в Facebook.

Как отмечается в пресс-релизе, во время учения силы и средства зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона отразили авиационный удар условного противника на Приморском направлении.

«Штурмовая и армейская авиация имитировали удар воздушного противника по подразделам, которые осуществляют прикрытие морского побережья. Экипажи ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стрела-10М" и расчеты переносных, зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили», - говорится в заявлении.

Маневры проводятся для совершенствования навыков управления огнем во время действий авиации противника на малых высотах.

На Украине с 28 ноября официально вступил в силу закон о военном положении. Его действие распространяется на 10 областей страны: Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также внутренние воды Азово-Керченской акватории.

В Крыму учения Украины называют провокацией, призванной подтолкнуть Россию к военным действиям.