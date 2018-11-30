Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

«Председатель украинской Госпогранслужбы генерал-лейтенант Петр Цигикал доложил об ограничении въезда на Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, кроме гуманитарных случаев», - заявил он.

Напомним, ранее на Украине ввели военное положение после инцидента в Керченском проливе. Глава украинского МИД Павел Климкин анонсировал новый этап расторжения договоров с Россией.

Украинский лидер также призвал страны НАТО направить к берегам Украины несколько кораблей для обеспечения безопасности в регионе.

В воскресенье, 25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - вошли в территориальные воды России и двинулись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников.