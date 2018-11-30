Китайский бизнесмен проиграл почти 1,5 миллиарда долларов в казино

Бизнесмен из Китая Лю Лирон оставил в казино на острове Сайпан около 10 миллиардов юаней (1,4 миллиарда долларов). Часть проигранной им суммы являлась в том числе средствами, принадлежащими компании Gionee, которой владеет китаец.

Лирон пообещал назвать точную цифру денег, которые он потратил со счета своей компании, в декабре, когда фирма начнет оформлять свое банкротство. Об этом сообщает издание Tech in Asia.

Компания Gionее, выпускающая смартфоны, не представлена на международном рынке. Она была основана в 2002 году и сразу нацелена на производство техники класса high-end. С 2016 года ежемесячно компания теряла 29 миллионов долларов.