Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переводят в СИЗО Москвы

Украинских моряков, арестованных на два месяца после нарушения границы России в Керченском проливе, переводят в одно из СИЗО в Москве. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

«Командный состав переводят в Москву. Большая группа создана из московских следователей (которые будут вести их дела)», - сказала она.

Лубина отметила, что никаких жалоб от военнослужащих Украины ей пока не поступало.

Ранее сообщалось, что задержанный сотрудник СБУ признался, что нарочито не выполнял требования российских пограничников.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны в связи с нарушением российской границы. После чего они были доставлены в керченский порт. По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело.

На следующий день на Украине ввели военное положение. Теперь Украина хочет добиться закрытия Босфора для российских кораблей.

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 24 украинских военнослужащих, в том числе офицеров и двух сотрудников СБУ. Затем их поместили в симферопольский СИЗО.