Фигура, замри: геометрическое облако напугало английские соцсети

Облако идеальной прямоугольной формы в небе сняла на видео жительница английского Клиторпса. Запись девушка выложила в соцсети, после чего пользователи принялись гадать, насколько пойманное в кадр природное явление - настоящее.

Облако геометрически правильной фигуры зависло в небе, как одна большая плита. Поэтому многие решили, что видео – смонтировано, пишут «Новости планеты». Однако выяснилось, что подобные атмосферные явления уже удавалось фиксировать космонавтам на МКС. Что говорит о его реальности.

Впрочем, нашлись и оригинальные трактовки появления необычной тучи. Так, конспирологи считают, что подобные облака получаются в результате специального воздействия на атмосферу, которое оказывают ученые, занимающиеся разработками в области генной инженерии. И возникающие причудливые тучи – побочный продукт их деятельности.