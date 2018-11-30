СМИ: полиция Германии ищет криминальный след в поломке лайнера Меркель

Немецкие правоохранительные органы считают, что поломка самолета канцлера Германии Ангелы Меркель могла иметь криминальный след.

Как сообщает издание Rheinische Post, ссылаясь на источники в органах безопасности, данное происшествие будет изучаться как «криминальное».

В органах безопасности также отметили, что расследование будет вестись «по всем направлениям».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии прервала полет на саммит G20 в Аргентину в связи с технической неполадкой в правительственном лайнере. Из-за произошедшего инцидента Меркель пропустит первый день саммита.