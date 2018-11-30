СКР: пилот разбившегося в Хакасии самолета был пьян

Пилот, управлявший разбившимся весной в Хакасии самолетом, был пьян и не имел прав управления воздушным судном, заявили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным следователей, он нарушил требования Воздушного кодекса РФ, не имел действующего свидетельства пилота, а также действующего медицинского заключения. Пилот также не имел сертификата летной годности, однако совершил взлет из Кайбалы в Алтайском районе в Хакасии.

«Полет осуществлялся с выполнением горок и пикетирований, вследствие чего произошло столкновение самолета с водной поверхностью», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, как выяснили следователи, вес находившихся на борту мужчин превышал максимально допустимый. В итоге действия капитана были квалифицированы по признакам преступления по ч.2 ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц»). Однако из-за гибели пилота дело было прекращено.

Напомним, апреле нынешнего года легкомоторный самолет рухнул на берегу реки рядом с дачным поселком «Орбита». Капитан воздушного судна и пассажир погибли на месте происшествия.