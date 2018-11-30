В массовом ДТП в Челябинской области погиб криминальный авторитет с семьей

Известный криминальный авторитет Степан Милованов с сыновьями погиб в аварии на трассе Екатеринбург – Челябинск, пишет «URA.RU» со ссылкой на правоохранителей.

Следователи МВД по Каслинскому району возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отмечается, что Милованов был судим за вымогательства и причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. По предварительным данным, уральский авторитет по прозвищу «Степа» был причастен к кладбищенскому бизнесу, а также хищению нефтепродуктов и игорному бизнесу.

Ранее сообщалось, что около 22.40 по местному времени 29 ноября в Челябинской области произошла массовая авария. Прицеп от фуры Volvo занесло, в результате чего он попал в манипулятор ТАТА, а также ехавший за ним Land Rover, в ктором и был Степан Милованова и газель. В результате ДТП погибло пять человек, все находившиеся в Land Rover и водитель манипулятора.