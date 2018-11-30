В Ростовской области во время рейса загорелся пассажирский автобус

В городе Донецк Ростовской области дотла выгорел пассажирский автобус. Пожар произошел 29 ноября около 9 часов утра, когда автобус с пассажирами двигался по улице Горького.

Как сообщают местные СМИ, возгорание произошло под капотом транспортного средства, после чего пламя перекинулось в салон.

Водитель экстренно высадил всех пассажиров. Подоспевшие сотрудники ГИБДД перекрыли движение по улице, а пожарные потушили огонь. Однако от машины практически ничего не осталось.

По данным портала 161.ru, в результате ЧП пострадала одна из пассажирок. Женщину госпитализировали.

По счастливой случайности, в автобусе, заправлявшемся газом, не успел взорваться газовый баллон. Предварительная версия причины возгорания - замыкание электропроводки.