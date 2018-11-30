Танки в «одесском метро» вызвали резонанс в Сети
Фотоколлаж с танками в украинском метро вызвал бурную реакцию пользователей Сети.
Фото: golos.ua
Украинцы бурно обсуждают фотографии с танковым эшелоном на станции в несуществующей одесской подземке. Картинки появились в социальных сетях после введения на Украине военного положения.
Как пишет golos.ua, фотоколлаж вызвал большой резонанс в Сети. Жители Украины предположили, что подобное могло произойти в Одессе, другие считают, что танки могли появиться во Львове, где тоже нет метрополитена.
«Это не Одесса, это ветка «Ровно-Луцк» и «Танки были доставлены во Львов в морской порт», - написали под фото.