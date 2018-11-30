Сенат США осудил реакцию России на киевскую провокацию

Сенат США принял резолюцию, в которой осудил действия России в отношении трех украинских кораблей, нарушивших границу РФ в Керченском проливе.

Как отмечает издание The Hill, документ был принят единогласно, без поименного голосования.

По словам сенатора Криса Мерфи, своим решением члены сената посылают ясный сигнал Владимиру Путину, что терпеть «агрессию» российского правительства в отношении Украины в США не будут.

«Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», - цитирует Мерфи The Hill.

Еще один член сената заявил, что принятая резолюция является выражением поддержки Украины.

В документе отмечается, что Россия «дестабилизирует ситуацию на украинском Крымском полуострове», и «побуждает к ее дальнейшей эскалации».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине, которая планировалась на 1 декабря. Трамп обосновал свое решение тем, что Москва не отпустила задержанных за нарушение границы РФ моряков ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины вошли в российские воды и на протяжении нескольких часов, совершая опасные маневры, не реагировали на сигналы пограничников РФ.