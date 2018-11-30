Названы самые влиятельные кинокартины современности

Математики вычислили тройку самых влиятельных фильмов современности, более других повлиявших на развитие искусства. О результатах исследования говорится в журнале Applied Network Science.

Кинокритики давно уже спорят о том, какие фильмы были наиболее значимыми для развития кинематографа, да и для всей цивилизации. Большинство критиков считает снятый Орсоном Уэллсом в 1941 «Гражданин Кейн» самой значимой картиной в истории, в России чаще называют «Солярис» Андрея Тарковского или «Броненосец Потемкин» Сергей Эйзенштейна.

Итак, в ТОП-3, по мнению математиков, вошли «Волшебники страны Оз», «Звездные войны» и «Психо». Отмечается, что для оценки качества кино эксперты не использовали кассовые сборы картин.

Эксперты попытались создать оригинальный алгоритм, убрав субъективный фактор из оценок популярности и качества картины. Главным фактором в данном случае выступили отсылки к фильмам в других кинокартинах, частота упоминаний вне зависимости от положительного или отрицательного контекста.

«Мы создали алгоритм, который позволяет оценивать влиятельность фильмов по тому, как часто на них ссылаются в других картинах», — пояснил Ливио Бьольо из Туринского университета.

Таким образом, ученые составили «самый объективный» рейтинг самых влиятельных кинокартин, включив в него около 47 тысяч фильмов, 20 тысяч режиссеров. Победителем оказался «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга, вышедший в 1939.

Ниже в списке расположились «Звездные Войны» Джорджа Лукаса, «Психо» Альфреда Хичкока, «Кинг-Конг» Мериана Купера, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и «Франкенштейн» Джеймса Уэлла. «Броненосец Потемкин» в данном рейтинге замыкает двадцатку.

Благодаря тому же алгоритму, математики выяснили, что самыми влиятельными режиссерами стали Альфред Хичкок, Стивен Спилберг и Брайан де Пальма, а упоминали в кино чаще всего таких актеров, как Сэмьюэла Джексона, Клинта Иствуда и Тома Круза.