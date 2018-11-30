В Новороссийске введен режим ЧС из-за сильнейшего урагана

В Новороссийске разбушевался сильнейший ураган: порывы ветра достигают 140 километров в час, и по прогнозам синоптиков его сила будет только увеличиваться. В городе уже введен режим ЧС.

От стихии пострадали несколько зданий. Ветром срывает провода, крыши и даже плитку. Из-за порывов и сильного дождя реки вышли из берегов. Передвигаться по улицам практически невозможно.

Из-за непогоды свою работу приостановил порт Новороссийска. В городе открыли эвакуационные пункты в десяти школах, где отменили занятия.

По данным МЧС плохая погода сохранится и в течение сегодняшнего дня. Ожидается резкое похолодание, усиление ветра и обильные осадки. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.