Пять человек стали жертвами крупного ДТП в Челябинской области

Водитель грузовика «КамАЗ» при подъезде к Екатеринбургу допустил выезд прицепа на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями, в результате чего погибли пять человек, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В четверг 29 ноября 22.40 часов на 108 км автодороги подъезд к Екатеринбургу, водитель, мужчина 1995 г.р., управляя грузовым автомобилем Volvo с прицепом, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Тата под управлением неустановленного водителя, после чего прицеп совершил столкновение с автомобилем Land Rover и газелью», - говорится в сообщении правоохранителей.

В результате аварии водитель Land Rover 1960 года рождения и его три пассажира, а также неустановленный водитель Тата скончались на месте происшествия. Житель Свердловской области, водитель газели, получил телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции Каслинского района Челябинской области устанавливают обстоятельства ДТП.