В жизни десятков тысяч сирийских беженцев наступил переломный момент

Десятки тысяч сирийских беженцев покидают подконтрольные террористам районы в провинции Идлиб. В надежде начать все сначала многие бросают там даже свои дома, лишь бы как можно скорее сбежать от жестокости и постоянных поборов боевиков.

В специально открытом для переселенцев гуманитарном их встречают медики и российская военная полиция. Колонна машин с беженцами растянулась почти на километр. Здесь они проходят первичный досмотр, а сирийские саперы проверят машины на наличие взрывоопасных предметов, оружия и боеприпасов.

«Еще на подъезде к этому коридору меня несколько раз останавливали боевики. Говорят, плати за то что ты вывозишь имущество с нашей земли! Вы посмотрите, какое имущество? Старенькая машина и тюки с барахлом. Кому-то приходилось платить, кого-то удавалось разжалобить. Слава богу, мы уже здесь», - рассказывает один их беженцев по имени Мухаммед Алляли.

Разбой и поборы не самое худшее из того, что были вынуждены были терпеть эти люди. Террористы избивают жителей палками за любое нарушение, придуманных ими же правил, и то, если повезет, а чаще всего радикалы с провинившимися не церемонятся.

«Слава богу, что мы с семьей выбрались. Мы много натерпелись от боевиков. Знаете, сложно жить с людьми, которые за любой самый безобидный проступок могут тебя убить. А они еще и перестрелки между собой устраивают. Всегда есть шанс, идя по городу, нарваться на шальную пулю», - добавляет Али Хусейн - еще один бежавший из Идлиба.

Как сообщил представитель ЦПВС Сергей Попов, после вывода жителей из данной зоны ЦПВС опять же совместно с администрацией организовываются гуманитарные акции.

«Доставляются в процессе которых предметы первой необходимости, продовольствие, хлеб, одеяла, одежда, все что необходимо для обзаведения хозяйством на первое время», - уточнил он.

Среди вырвавшихся с подконтрольных радикалам территорий встречаются и те, кому идти просто некуда. Кто-то оставил родной дом, бежав от боевиков, чьи-то дома были разрушены войной. В Центре по примирению враждующих сторон заранее договариваются с местными шейхами насчет этих людей, и те расселяют беженцев в пустующих деревнях, выделяя им не только крышу над головой, но и земельный надел.

Гуманитарный коридор Абу Духур по праву называют «Дорогой жизни» - это единственный способ покинуть мятежную провинцию. За время его работы - а это почти девять месяцев - им воспользовались более тридцати тысяч человек.