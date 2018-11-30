«Красивый» номер для автомобиля можно будет купить официально

Стать обладателем «красивого» номера на своем автомобиле сможет любой желающий. Эту услугу решили узаконить в Минэкономразвития.

В сотрудничестве с МВД министерство разрабатывает проект постановления, согласно которому так называемые «красивые» номера будут продаваться через специальные интернет-аукционы. Внесение документа в кабмин планируется на 2 сентября 2019 года, пишут «Известия». Но перед этим предстоит определить, кто станет контролировать проведение торгов.

В интернете и сейчас есть сайты, которые предлагают данную услугу автовладельцам. Там цена за один номер колеблется от 20 тысяч до 3 миллионов рублей (самые дорогие – с буквами ХХХ). Другой способ приобрести «красивый» номер – через покупку подержанного автомобиля, на котором такой был установлен.

Однако, по словам руководителя Федерации автовладельцев России, бизнес по продаже номеров с желаемыми комбинациями букв и цифр по-прежнему остается в «серой» зоне. При этом сам рынок оценивается в десятки миллиардов.

А вот в зарубежных странах практика по официальной продаже подобных знаков уже давно развита. В Дании, например, это стоит одну тысячу евро, а в Бельгии на номере можно написать почти все что угодно за две тысячи евро.