Овца потерялась на МКАД: видео

На внутренней стороне МКАД между 57 и 58 километрами очевидцы сняли на видео потерявшуюся овцу, которая, оглядываясь, металась между автомобилями и едва не устроила затор.

Животное, по всей видимости, выпавшее из одного из транспортных средств, ходило по магистрали, затрудняя движение автомобилей. Инцидент произошел днем 28 ноября. О дальнейшей судьбе овцы не сообщается.