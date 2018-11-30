Появилось видео с моментом отражения ракетной атаки сирийскими ПВО

В соцсети выложили видеокадры, на которых сняты действия сирийских ПВО во время нанесения ракетного удара под Дамаском. На видеозаписи отражен момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, перехват сирийскими ПВО вражеской ракеты.

Сначала на кадрах слышны звуки разрывов, а затем в небе появляются вспышки.

Ранее в сирийских СМИ появилась информация о том, что ПВО республики сбили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Предположительно, был поражен боевой самолет и четыре ракеты.

Позже появилась информация о том, что это был самолет израильских ВВС, как и ракеты, выпущенные Израилем. Однако в пресс-службе израильской армии это не подтверждают.