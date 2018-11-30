Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается взаимодействовать с Россией и сохранять «баланс в отношениях с Европой и Москвой». Об этом она сказала BBC.

«Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу балансировать (между Европой и Россией), - это фейк ньюc», - подчеркнула политик.

По ее словам, грузинские власти не могут перейти к сотрудничеству с Россией, поскольку она «ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта постоянная угроза движется вглубь нашей территории, ближе к Тбилиси». Кроме того, она отметила, что ей не нравятся действия Москвы в отношении Украины, но не уточнила, какие именно.

Зурабишвили подчеркнула, что Грузия является «проевропейской страной». Поэтому, когда, и если Запад начнет диалог с Россией, то Грузия будет рядом, чтобы «уважались суверенитет и территориальная целостность страны».

Напомним, 28 ноября Саломе Зурабишвили одержала победу во втором туре президентских выборов в Грузии. За нее, согласно данным ЦИК, отдали свои голоса 1,1 млн жителей (59,5%). Ранее она занимала должность грузинского министра иностранных дел.