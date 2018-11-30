Радикалы в Киеве устроили факельное шествие, требуя расследования «Евромайдана»

Факельное шествие прошло по центру Киева. Выкрикивая патриотические лозунги, митингующие направились к зданию украинского МВД.

Активисты требовали представить им конкретные результаты расследования событий на «майдане» в 2013-2014 годах. Им захотелось узнать, что на самом деле произошло на площади Независимости 5 лет назад, и кто виноват в смерти десятков людей, сообщает УНН.

Пикет был приурочен к годовщине разгона силовиками митингующих в центре украинской столицы, который произошел в ночь на 30 ноября 2013 года.

В протестной акции приняли участие и местные радикалы. Надев балаклавы и подпалив дымовые шашки, они пытались обострить ситуацию. Но столкновения с полицией не получилось. Акция закончилась без происшествий.

По словам главы управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка, за пять лет расследования дела о расстрелах на «майдане» на Украине осуждены десять человек. Обвинения были предъявлены 442 лицам, а в отношении 279 человек обвинительные акты были направлены в суд.