Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве тестируют систему распознавания лиц для оплаты проезда в электричке

Валентина Пескова
06:42 30.11.2018
Новые устройства, считывающие биометрические данные, заработали на двух железнодорожных станциях.
В Москве тестируют систему распознавания лиц для оплаты проезда в электричке
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Для покупки билета на электричку в Москве на двух железнодорожных станциях установили турникеты с системой распознавания лиц. Предполагается, что эти устройства, по желанию пассажиров, будут считывать их биометрические данные. Таким образом система позволит проходить через турникеты на платформы без предъявления билета или абонемента, поскольку будет автоматически определять, есть ли у человека билет. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время турникеты работают в режиме теста, чтобы понять, насколько подобная мера в целом эффективна.

«В любом случае развитие транспортной системы идет к единому билету, единому носителю, и желательно к минимальному времени, которое потребуется для того, чтобы пройти все контроли», - заявил гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Максим Дьяконов.

В пресс-службе ЦППК добавили, что подобные турникеты установили на Киевском вокзале и транспортно-пересадочном узле «Солнечная». Однако в эксперименте принимают участие только сотрудники ЦППК, а не пассажиры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.11.2018, 19:38
Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
Дата30.11.2018, 05:54
«Рокот» стартовал с Плесецка с блоком военных спутников
Дата29.11.2018, 11:43
Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата28.11.2018, 13:22
Шойгу рассказал о развитии ядерной триады России
Дата28.11.2018, 10:33
Пропавшие в глубинах: загадка самой стойкой субмарины
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:31 В стране и мире
Видео
Могучий «Скиф»: опубликовано видео полета первого в России грузового дрона
04:45 В стране и мире
Видео
Буйство стихии: в Турции затопило популярный курортный город
04:33 В стране и мире
Видео
Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолета
04:10 В стране и мире
Великолепная пятерка: СМИ США составили список самых опасных кораблей ВМФ РФ
00:59 В стране и мире
Видео
В армии Израиля опровергли данные о сбитом в Сирии самолете
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
СМИ: ПВО Сирии сбили израильский самолет на юге страны
В ЛНР погибла диверсионная группа ВСУ
Видео
В ГИБДД прокомментировали отмену знака «Шипы» на машинах
Видео
В Киеве отменили Новый год
Видео
«Такое военное положение войдет навеки в историю» - Баранец высмеял действия Порошенко
СМИ: состояние квартиры умершего Осина шокировало его родных
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.