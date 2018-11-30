В Москве тестируют систему распознавания лиц для оплаты проезда в электричке

Для покупки билета на электричку в Москве на двух железнодорожных станциях установили турникеты с системой распознавания лиц. Предполагается, что эти устройства, по желанию пассажиров, будут считывать их биометрические данные. Таким образом система позволит проходить через турникеты на платформы без предъявления билета или абонемента, поскольку будет автоматически определять, есть ли у человека билет. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время турникеты работают в режиме теста, чтобы понять, насколько подобная мера в целом эффективна.

«В любом случае развитие транспортной системы идет к единому билету, единому носителю, и желательно к минимальному времени, которое потребуется для того, чтобы пройти все контроли», - заявил гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Максим Дьяконов.

В пресс-службе ЦППК добавили, что подобные турникеты установили на Киевском вокзале и транспортно-пересадочном узле «Солнечная». Однако в эксперименте принимают участие только сотрудники ЦППК, а не пассажиры.