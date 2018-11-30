Психологи объяснили, почему пережить смерть собаки тяжелее, чем потерю родственников

Потеря собаки настолько болезненна для владельца, поскольку они теряют не только домашнее животное, они лишаются «источника безусловной любви», который обеспечивает безопасность и комфорт, уверена психолог Джули Аксельрод.

Как говорится в статье в журнале The Conversation, когда люди теряют своего домашнего питомца, то это может серьезно нарушить их повседневную жизнь, гораздо сильнее, чем потеря друга или родственника. Для хозяев собак даже планирование отпуска вращается вокруг потребностей их домашних животных, поэтому изменения в образе жизни и обычной рутине для них становятся основным источником стресса.

Согласно опросам, многие владельцы собак, которые потеряли своих любимцев, могут слышать звуки и замечать движения, им будет казаться, что они слышат домашнее животное. Такие случае встречаются чаще с теми, кто был очень привязан к своим питомцам.

Психологи отмечают, что владельцы собак, согласно показателям и исследованиям, гораздо более счастливы, чем те, у кого дома живут кошки, либо те, кто не имеет домашних животных. Неудивительно, почему люди позитивно реагируют на такую безоговорочную привязанность.

«Мозг собаки реагирует на похвалу со стороны их владельцев так же сильно, как и на пищу (а для некоторых собак похвала - еще более эффективный стимул, чем пища). Собаки могут научиться интерпретировать эмоциональные состояния человека только от выражения лица», - сказано в статье.

Отмечается, что собаки даже могут уберегать и помочь избегать своим хозяевам тех людей, которые отрицательно влияют на них, не сотрудничают или плохо относятся к ним.

В связи со всеми этими причинами, уверены психологи, наши отношения с собаками могут быть лучше, чем наши человеческие отношения, а также то, что собаки предоставляют своим хозяевам такую безоговорочную и положительную обратную связь (как в поговорке «Могу ли я стать тем человеком, которым, как думает моя собака, я уже являюсь»).

В заключение психологи подчеркивают, что владельцы собак привыкают быть счастливыми и иметь рядом беспристрастных компаньонов в лице своих питомцев, поэтому чаще всего они заводят новых домашних животных.