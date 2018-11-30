Добытые СССР частицы лунного грунта продали за $855 тыс. на аукционе в США

Частицы лунного грунта, который в 1970 году доставила на Землю советская автоматическая станция «Луна-16», проданы в четверг, 29 ноября на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке.

Металлическая коробка с фрагментами 1-2 миллиметра в диаметре ушла с молотка за 855 тысяч долларов. На ящике установлена табличка с надписью на русском языке «Частицы грунта» Луны-16". Фрагменты можно рассмотреть через увеличительное стекло, установленное в коробке.

«Самым важным во всем этом, я повторюсь, является то, сколь неоценим вклад России в мировую культуру. Если мы оглянемся на времена исследования космоса в шестидесятые-семидесятые годы, то осознаем, какое место во всем этом занимала Россия», - рассказала «Звезде» международный директор Sotheby's, эксперт в области современного российского искусства Джо Викери.

Эти частицы грунта ранее принадлежали жене академика Сергея Королева, руководителя космической программы СССР – Нине Королевой. Они были вручены советским правительством как знак признания заслуг ее супруга. Это единственные в мире образцы лунного грунта, которые были переданы в частные руки. В дальнейшем они были куплены на аукционе Sotheby's в 1993 году неким американским коллекционером, который в этом году вновь выставил их на торги.