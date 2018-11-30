Могучий «Скиф»: опубликовано видео полета первого в России грузового дрона

В Татарстане прошли показательные полеты первого грузового беспилотного летательного аппарата, сделанного в России. Разработка под названием «Скиф» имеет значительный экспортный потенциал, и заинтересованность в покупке таких машин уже выразили Турция, Саудовская Аравия и европейские страны.

«Продукт конкурентоспособный, почти никто в мире не имеет машин с грузоподъемностью 350 килограммов и дальностью полета в 300 километров», - отметил генеральный директор венчурной компании Александр Повалко.

«Скиф» может развить скорость полета до 70 километров в час, а дальность перемещения при неполной загрузке превышает 350 километров. Он может летать на высоте от пяти метров до трех километров.

Как отмечают создатели, российский грузовой дрон является выдающейся машиной не только по летным и техническим характеристикам, но и по цене. Он прост и недорог в обслуживании, может летать в любое время суток при различных погодных условиях, а для питания использует обычный автомобильный бензин.