«Газпром» проложил 300 км труб «Северного потока-2»

Российская государственная корпорация «Газпром» обсудила ход реализации проекта «Северный поток-2». Компания в настоящий момент уже построила 300 километров газопровода. Все работы идут в строгом соответствии с графиком.

«К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб», - сообщается на сайте компании.

В пресс-службе «Газпрома» добавили, что строительство труб завершено в прибрежной зоне Германии, а также Финляндии.

Напомним, что «Северный поток-2» - это проект строительства газопровода мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.