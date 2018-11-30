Буйство стихии: в Турции затопило популярный курортный город

Жители турецкого Бодрума переживают один из сильнейших потопов в истории города. Видеоролики, на которых запечатлено развитие стихийного бедствия, публикуются в социальных сетях.

Судя по записям, потоп необычайно силен и несет значительные разрушения. Припаркованные машины буквально сносит с места мощными потоками воды, а улицы выглядят, словно бурлящие реки. Людям приходится перемещаться по пояс в воде.

Кроме того, как отмечают очевидцы, в некоторых местах потоки образуют своеобразные водовороты. Они засасывают и сбивают с ног пешеходов.

Бодрум является популярным курортным местом, которое чрезвычайно любимо в том числе российскими туристами. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.