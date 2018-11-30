Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолета

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пропустит первый день работы саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за неполадок с самолетом.

Ранее стало известно, что борт, на котором глава немецкого правительства вылетела в Аргентину, вернулся в Германию через час из-за поломки.

Нового самолета придется дожидаться до самого утра. Отмечается, что прямой перелет в Аргентину с запасным самолетом не возможен, поэтому Меркель и члены ее делегации отправятся на регулярном рейсе через Мадрид, сообщает Die Welt.

В связи с инцидентом отменяется встреча с президентом Аргентины Маурисио Макри, которая должна была состояться в первый день на полях саммита.