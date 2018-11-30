Великолепная пятерка: СМИ США составили список самых опасных кораблей ВМФ РФ

Американское военное издание National Interest опубликовало собственный рейтинг кораблей Военно-морского флота России. Эксперты собрали список, опираясь на «параметры смертоносности» того или иного российского корабля.

Автор материала отмечает, что Россия унаследовала значительное количество военно-морских сил от СССР, который совершил прорыв в этой сфере после Кубинского кризиса. В 90-ые годы после развала Союза флот пребывал в плачевном состоянии, однако впоследствии Россия сосредоточила силы на его «умной» и эффективной модернизации.

Первым в рейтинге идет крейсер «Петр Великий». Флагман Северного флота способен сражаться с авианосцами и обладает высокой скоростью. Он оснащен широким спектром противокорабельных вооружений, в том числе ракетами «Гранит», а также морским вариантом ЗРК С-300. В будущем крейсер и подобные ему корабли оснастят следующей версией знаменитого ЗРК, который поможет бороться с истребителями пятого поколения, говорится в материале.

Ракетный крейсер «Москва» меньше по размерам, но очень эффективен и имеет мощное вооружение. Ракеты «Базальт» сделали его значимой силой в Средиземноморском регионе, когда крейсер прибыл в сирийскую Латакию в 2015 году.

Далее следуют корвет «Сообразительный» и эсминец «Настойчивый». «Сообразительный» имеет современное модульное вооружение, как противопехотное, так и противолодочное, и может запускать его из одной установки. «Настойчивый», который является флагманом Балтийского флота, вооружен ракетами «Москит» и постоянно участвует в амбициозных и эффектных морских учениях, которые Россия проводит в Калининградской области.

Завершает список авианосец «Адмирал Кузнецов», единственный в российском флоте. Автор материала отмечает, что этот корабль не лишен технических проблем, однако все равно является серьезной угрозой конкурентам России, поскольку с его помощью страна может проецировать свою воздушную мощь по всему миру. Авианосец несет не борту десятки боевых самолетов, которые участвовали в сотнях миссий в Сирии, отмечается в материале.