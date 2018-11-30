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В РПЦ указали на отсутствие конкретики в решении Константинополя по Украине

Андрей Аркадьев
04:05 30.11.2018
Константинопольский патриархат уже в третий раз не называет конкретной даты «объединительного собора».
В РПЦ указали на отсутствие конкретики в решении Константинополя по Украине

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал последние решения Константинополя по автокефалии украинской церкви.

Он указал на то, что Константинопольский патриархат до сих пор не смог выбрать дату заседания так называемого объединительного собора.

«Зато разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее планировалось, что «объединительный» собор православных церквей на Украине пройдет в 20-х числах ноября, но затем было решено перенести его на декабрь.

Напомним, ранее Константинопольский патриархат объявил, что приступает к процессу предоставления церкви Украины автокефалии. Кроме того, было решено снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. В ответ на это 15 октября Синод Русской православной церкви принял решение о невозможности евхаристического общения с Константинополем.

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