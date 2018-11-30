Последнее в списке желаний: 82-летняя женщина прыгнула с четырех километров

Женщина по имени Хильда отправилась в Дубай, чтобы исполнить одно из своих старых желаний – прыгнуть с парашютом. Прыжок пенсионерки с высоты был записан на видео.

На девятом десятке Хильда решила исполнить все пункты своего так называемого bucket list - списка вещей, которые необходимо успеть сделать в жизни. Ради прыжка с парашютом женщина прилетела из ЮАР на другой континент, сообщает Daily Mail.

Хильда прошла инструктаж и подготовку, после чего исполнила свою мечту. Прыжок с высоты почти четыре километра завершился успешно и доставил женщине огромное количество эмоций.

Поступок пенсионерки восхитил обитателей Сети. Видеоролик с прыжком собрал сотни тысяч просмотров и одобрительных комментариев в ее адрес человека.