Климкин анонсировал расторжение 40 договоров с Россией

Глава украинского дипломатического ведомства Павел Климкин анонсировал новый этап расторжения договоров с Россией. По его словам, на этот раз Украина расторгнет сразу сорок международных соглашений в отношении РФ.

Климкин отметил, что Украина давно и последовательно идет по этому пути, постоянно выходя из договоренностей с Российской Федерацией, и добавил, что на данный момент прекращено действие 48 соглашений.

«К ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - около 40 соглашений», - цитирует ТАСС заявления Климкина в эфире украинского телевидения.

Ранее Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения Украины и России исчерпали себя и являются формальностью. Тем не менее, министр добавил, что Украине сперва необходимо понять, каким образом она будет заботиться о 2,5 миллионах украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации.