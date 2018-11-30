Антонов назвал неприемлемыми условия конгресса США по СНВ-3

Условия, которые конгресс Соединенных Штатов ставит перед Москвой по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), неприемлемы для России. Об этом заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

«Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их», - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат добавил, что попытка американских законодателей выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности вызывает беспокойство, отметив, что тактическое оружие не имеет никакого отношения стратегическим наступательным вооружениям.

Российский посол также заявил, что Москва по-прежнему выступает за диалог с Вашинтоном для решения ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заметив, что в администрации США предпочитают клеймить Россию в отступлениях от соглашения, умалчивая об отступлениях от договора со своей стороны.

Ранее член Палаты представителей от Вайоминга Лиз Чейни и сенатор-республиканец Том Коттон внесли в конгресс США законопроект, запрещающий выделение средств из бюджета страны на продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого завершается в 2021 году. В документе указано, что продлевать действие соглашения нельзя, пока президент США не подтвердит конгрессу, что Москва согласилась сократить запасы тактического ядерного оружия и включить свои новые системы в рамки нового договора СНВ.