Мандариновое изобилие: в Абхазии собирают рекордный урожай

Небывалый урожай мандаринов собирают в этом году в Абхазии. Полные ангары готовы к отправке в российские города. Среди цитрусовых деревьев можно запросто заблудиться: густая зеленая листва скрывает сборщиков фруктов. В урожайный сезон в Абхазию приезжают работать даже из других стран.

«В день можем собрать пятнадцать ящиков на одного человека», - рассказал один из рабочих.

С каждого дерева в среднем можно собрать пятьдесят-семьдесят килограммов, но попадаются и те, на которых урожай в два раза больше.

Готовы свернуть горы при сборе фруктов и в соседнем с Абхазией Краснодарском крае, там агрономы отмечают небывалый урожай киви. Звук плодов, падающих в ведра, не смолкает здесь ни на секунду.

«Даже я уже 15 лет занимаюсь выращиванием данного урожая. Но такого урожая, как в этом году, я не видел. Замечательно и вот по количеству, и по качеству», - отметил директор Адлерской опытной станции Александр Бойко.

На местных рынках плоды нового сезона - один из главных сувениров у туристов. Люди увозят в свои города килограммы фруктов, чтобы порадовать близких.

«Нравится, нравится! Полезные - детям и внукам рекомендуем, привозим всегда! Советуем и знакомым, и гостям привозим тоже - гостинцы с Юга. Вкусные, сладкие», - поделился турист из Москвы Валентин Огородников.

Оценить масштаб урожая можно только тогда, когда оказываешься в больших ангарах, где хранятся киви. Их сюда свозят тракторами: фруктов очень много, особенно по сравнению с 2017 годом.

В прошлом году зимы была прохладная - и фруктовые деревья и кустарники отдыхали, плодов было немного. А в этом году природа взяла свое - она расщедрилась, поэтому фруктовые сады буквально ломятся от тяжести фруктов и ягод.