Водители в России смогут оформлять ДТП через смартфон

Российские автовладельцы смогут самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие, использовав специализированное мобильное приложение. Об этом рассказал заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин.

Фиксировать факт аварии через приложение водители смогут по облегченной схеме оформления мелких ДТП, так называемому европейскому протоколу. По статистике дорожной полиции, этой схемой с начала текущего года воспользовались более 36% водителей.

«Происшествие должно быть зафиксировано при помощи соответствующего программного обеспечения, которое может передаваться в некорректируемом виде», - отметил Кузин в эфире телеканала «Россия 1».

Далее информация о мелкой аварии будет передаваться в автоматическую информационную систему страховых компаний. Система оформления аварий по европротоколу без вызова ГИБДД с использованием мобильного приложения призвана еще более значительно экономить время водителей.