«Операция GhostBusters»: полиция поймала знаменитого «вора-призрака»

Полицейские итальянского города Павия провели необычную операцию. Стражам порядка пришлось поймать «призрака», который воровал картины и документы. Комплекс мероприятий получил название «Охотники за привидениями» в честь популярного фильма.

Преступник, о котором идет речь, специализировался на краже произведений искусства и ценных архивных документов прошлых веков. Он часто попадал в поле зрения камер видеонаблюдения. Как уточняет издание Milano Repubblica, его долго не удавалось опознать из-за оригинального метода маскировки.

Выходя на дело, вор надевал темную лыжную маску и оборачивался белой простыней, достигая как практического, так и эстетического эффекта. Видимо, образ «призрака» соответствовал его криминальной специализации, помогал скрыть лицо и одежду, а также был подстраховкой на случай обнаружения.

После поимки вора стражи порядка сумели подсчитать ущерб, который нанес преступник. Выяснилось, что «призрак» успел украсть культурных ценностей и древних документов на сумму в несколько десятков тысяч евро. Вещи были возвращены собственникам.