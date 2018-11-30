Ученики школы под Воронежем добились срочной операции для любимого учителя

В селе Воробьевка Воронежской области ученики средней образовательной школы №1 помогли преподавателю химии Татьяне Николаевне Романцовой. Педагогу требуется срочная операция на суставе бедра, которую делают в Воронежской областной клинической больнице №1.

Эта процедура стоит 200 тысяч рублей, ее также можно сделать бесплатно, но ждать квоту необходимо было два года. Усилиями школьников и местных властей удалось решить эту проблему.

Ученики с большой охотой посещают лекции Татьяны Николаевны. После таких уроков выпускники сельской школы поступают в столичные вузы. Недавно дети заметили, что учитель хромает и все реже стоит у доски. Тогда Романцова объяснила, что дает о себе знать старая травма. Пять лет назад она попала в дорожную аварию, что привело к перелому тазобедренного сустава, ей сделали операцию.

«Вот три винта, которыми скрепляли мне. А здесь происходит разрушение сустава», - объяснила Романцова.

Она бы так и носила железные крепления в ноге, но недавно боль вернулась. Романцова обратилась в областную больницу. Врачи объяснили учительнице, что ей нужна срочная операция, необходимо установить новый протез. Стоит процедура 200 тысяч рублей. Операцию можно сделать и бесплатно, по квотам, но не раньше, чем через два года.

«Бесплатной операции по квотам очень долго ждать. Получается, весь 2019 год и даже начало 2020 заняты. Если ждать квоту, с моим суставом может быть все, что угодно, потому что он разрушается», - рассказала Татьяна Романцова, преподаватель химии средней образовательной школы №1 села Воробьевка.

Узнав о беде, в которой оказалась Романцова, ее ученики не стали сидеть сложа руки. Химия девятиклассникам нужна сейчас, ведь через два года надо сдавать выпускные экзамены, подготовить к ним может только профессиональный педагог. Сначала дети через соцсети обратились с проблемой в местную администрацию, затем в СМИ.

«Хотелось бы, чтоб наш любимый преподаватель остался в строю и продолжал преподавать такой прекрасный предмет, как химия, и дальше», - сказала ученица СОШ №1 села Воробьевка Виктория Джевалова.

«Татьяна Николаевна мне очень сильно помогает с химией. Она проводит элективы, и я надеюсь, что она будет здорова», - добавил другой ученик Роман Маклаков.

«Я могу сказать от имени школы, а, может, даже и района: мы желаем, чтобы выделились деньги, разрешение и что там нужно вообще для этой операции», - присоединился Владислав Рогозин.

Благодаря детям, об этой истории заговорили местные чиновники. Вскоре из администрации позвонили в областную больницу и нужную квоту быстро нашли.

«Пациентка будет прооперирована в ортопедическом отделении областной клинической больницы. Операция – эндопротезирование тазобедренного сустава - пройдет 7 февраля 2019 года за счет средств областного бюджета», - рассказал заведующий отделением Воронежской областной клинической больницы №1 Валерий Кирчанов.

Несмотря на боль в ноге, учитель химии не собирается покидать класс, разве, что только зимой и всего на месяц, пока будет лежать в больнице. Говорит, эта история рассказала ей о многом: и о добре, что всегда возвращается, и о детях, которые самые важные в жизни вопросы могут решить быстрее взрослых.